Стала відома дата і час прем'єри нового сезону реаліті-шоу "Екси" з Олександром Педаном і Наталією Єжовою

Як повідомляється на сторінці «Нового каналу» в Instagram, прем'єра третього сезону популярного шоу відбудеться вже сьогодні. Про це пише Politeka.net.

"Юхуу, дочекалися! Прем'єра "Екси-3" - вже сьогодні! Олександр Педан і Наталія Єжова вже готові до першої вечірки і зустрічі о 19:00", - йдеться в публікації.

На фото можна побачити ведучих, які позують під відкритим небом в стильних костюмах.

Українці тут же відреагували на цю новину.

"Як же я чекаю) так хвилююче і цікаво побачити", "Ура", "дуже чекаю", "нарешті!!", "Супер", "вогонь","цікаво що на цей раз", - пишуть шанувальники шоу в коментарях.

Реаліті-шоу "Екси" присвячено стосункам і правилам життя. Раніше творці повідомляли, що головною темою нового сезону проекту стануть "страхи нових стосунків". Також підкреслювалося, що в третьому сезоні учасників чекає велика кількість екстремальних випробувань.

Розповідаючи про новий сезон шоу, його ведучий Олександр Педан підкреслив, що пари учасників дійсно змогли здивувати їх з Наталією Єжовою ще в першому епізоді.

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