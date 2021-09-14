Співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", заінтригувала відео і визнанням

Як пише Politeka.net, Злата Огневич опублікувала в Instagram ролик, в якому постала в домашньому шовковому халатику. Вона розмовляла з чоловіком, якому пропонувала зварити каву. Пізніше виявилося, що це був всього лише сон.

"Він мені вже приснився...я завжди слухаю інтуїцію і довіряю їй. А зараз як ви розумієте мені без неї ніяк. Зібратися з думками і зробити правильний вибір мені допомагає чашка ароматної кави. Тепер щоранку в моїй квартирі неймовірний аромат улюбленого напою, який мені навіть сниться", - підписала відео зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Кілька людей сплутали Злату з відомою актрисою.

"Дуже схожа на головну героїню Дикого Ангела, Мілагрос (Наталія Орейро)", «красуня», «Супер», «Нереально красива», «Злата, ти найзвабливіша і ніжна дівчина», «чекаю новий сезон Холостячки», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала, наскільки важко їй даються тренування: кадри із залу.

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