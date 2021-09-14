Українці спробували відгадати, хто зі знаменитостей може приховувати за образом нової героїні другого сезону популярного шоу «Маска»

Дата прем'єри нового сезону проекту поки не розкривається, проте творці щосили підігрівають інтерес українців, публікуючи в Instagram кадри з новими героями шоу. Як пише Politeka.net, на цей раз вони показали незвичайний образ меланхолійної жирафи.

"Ця сентиментальна дама зачепить кожного глядача. Вона буде багато танцювати, адже її костюм - один з найбільш рухливих на проекте. Наша Жирафа - справжня модниця. Вона має кілька пар взуття, сережки з квіткою, багато прикрас і сумочку зі страусиним пір'ям", - йдеться в публікації.

На фото можна розглянути костюм героїні. Судячи з усього, вона одягнена в миле шовкове платтячко з полуничним принтом, а її образ доповнюють численні прикраси.

Українці тут же почали обговорювати, хто із зірок може ховатися під цією маскою. Багато хто запідозрив, що це може бути ведуча Леся Нікітюк. Можливо, на цю думку людей наштовхнули знамениті довгі ноги красуні.

"Леся Нікітюк", "Оля Полякова", "Алла, та що супермодель", "чогось без загадки цей раз, але у мене є припущення щодо того, хто може бути під маскою жирафи-Джеррі Хейл, Леся Нікітюк або Аліна Паш", "здається, що Осадча, яка змінює часто капелюшки", "Леся виходь...ми відгадали вже", - пишуть люди.

Нагадаємо, новий сезон шоу "Маска", Андрій Данилко знову змусив українців занервувати.

Як повідомляла Politeka, українцям вирішили показати закулісся шоу "Маска", розкрито ім'я ведучої.

Також Politeka писала, що українці назвали, хто може ховатися під маскою гордовитої Пікової Дами.