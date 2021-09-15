Український ведучий шоу "Україна має талант", "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник розповів, як воно бути батьком трьох дітей

Як пише Politeka.net, у 37-річного Решетника троє синів. Його сім'я є зразковою в українському шоу-бізнесі. В Instagram телеведучий опублікував кумедний знімок всього свого сімейства, заговоривши про здоров'я.

"Почалася осінь і активна шкільна пора - тепер у нас вже два школярі і один малюк, який чекає їх весь день. Ні для кого не секрет, що під час тісного спілкування діти обмінюються не тільки знаннями і навичками, а й бактеріями. Тому треба завжди піклуватися про імунітет дитини і її здоров'я. А троє дітей - це радість і переживання, помножені на три", - поділився своїми переживаннями багатодітний батько.

За його словами, завантаженість на зйомках не завжди дозволяє йому виділяти багато часу на вирішення даних питань, тому вони з дружиною завжди радяться з кількома лікарями, перш ніж починати лікувати своїх дітей. Крім цього, велику увагу зоряна сім'я приділяє профілактиці.

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