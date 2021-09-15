Відома співачка Настя Каменських здивувала несподіваним фото поруч з поліцейською машиною

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка ошелешила фанатів новим фото, на якому позує поруч з поліцейською машиною.

На новій фотографії Настя відображена в цікавій локації, вона присіла на капот цікавої машини з мигалками, на якій написано: "Troeschina Polise". Перед камерою красуня позує в сильному образі - на ній коричневі штани і яскрава футболка, а зверху вона накинула модний бежевий тренч. Пишне волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і незадоволений вигляд.

У підписі до фото Каменських написала: "Якби ви запитали, як мій настрій сьогодні:😏. А як справи у вас? Розповідати". Користувачі тут же почали коментувати нове фото зірки: "Така красива", "Красуня, обожнюю тебе", "Тебе заарештувала поліція вдач?", "Прекрасна", "Красуня", "Поліція? А що таке?", "Ти молодець! Я тебе обожнюю, Настя!", "Настрій зіпсовано", "Крута красуня".

Нагадаємо, Каменських блиснула стрункими ногами в міні-шортах з бахромою: "Крутишка".

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