Чоловік російської співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) вразив ранковими забавами
Як пише Politeka.net, Тарзан любить епатувати публіку, демонструючи своє підкачане тіло. Цього разу він постав перед камерою в одному рушнику, пов'язаному на стегнах. Тарзан зняв незвичайну вправу, яка нагадувала вакуум. У процесі артист сміявся, веселячи шанувальників.
"Ізометрія-заняття для дуже ледачих))), але - краще ніж нічого", - зазначив Тарзан.
У коментарях йому залишили масу приємних слів.
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"Ізометрія? Це ще що таке? Ефективне? Ну, судячи з твого ідеального тіла, треба брати на озброєння. Може по-сусідськи майстер клас?", "Молодець, Сергійко, спорт - це добре! Дай бог здоров'я вам і вашій родині", "Розкішно! Таке тіло створити і утримувати можуть дозволити собі одиниці! Гідно!", "Рух-життя", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що Сергію Глушку вже виповнився 51 рік. Для свого віку чоловік знаходиться в неймовірній формі.
Нагадаємо, що Тарзан в шортах показав, чим щодня підкорює свою зоряну дружину: "Дідусь вже".
Як повідомляла Politeka, Тарзан похвалився своїм талантом, викликавши захоплення в мережі: "обожнюю тебе, Глушко".
Також Politeka писала, що Тарзан після Наташі Корольової взявся за чоловіків, нове захоплення: "Мій друг...".