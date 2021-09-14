Український телеведучий Володимир Остапчук підкорив серця ефектним фото з красунею-дружиною
Як пише Politeka.net, в Instagram у ведучого "Співають всі" з'явився кадр зі світського заходу.
На фото Остапчук позував у чорному костюмі, а Христина в неймовірно красивій чорній сукні з глибоким вирізом на нозі і декольте. Родзинкою сукні стали рукава з сіточки. Парочка щиро посміхалася, із задоволенням позуючи фотографам.
"Красиві ми на National Bloggers Awards 2021", - підписав фото Остапчук.
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У коментарях молодій родині залишили масу компліментів.
"Шикарні!!! Гордий бути другом кращого ведучого країни", «Володя, ну ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості», «шалено красиві», «Красиві не те слово, я б сказала дуже красиві, особливо ви Христина", "Містер і місіс Сміт. Круті)", "Вам дуже пасує такий стиль костюма", "Найкрасивіша пара", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що відносини Володимира і Христини почалися зі скандалу, оскільки Остапчук у той час ще був одружений.
Нагадаємо, що Володимир Остапчук показав дружину, яка перенесла операцію.
Як повідомляла Politeka, Христина Горняк після операції розповіла про непростий стан:"дуже багато швів".
Також Politeka писала, що Христина Горняк після операції заговорила про дітей: "складно тримати щось в секреті...".