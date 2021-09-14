Український телеведучий Володимир Остапчук підкорив серця ефектним фото з красунею-дружиною

Як пише Politeka.net, в Instagram у ведучого "Співають всі" з'явився кадр зі світського заходу.

На фото Остапчук позував у чорному костюмі, а Христина в неймовірно красивій чорній сукні з глибоким вирізом на нозі і декольте. Родзинкою сукні стали рукава з сіточки. Парочка щиро посміхалася, із задоволенням позуючи фотографам.

"Красиві ми на National Bloggers Awards 2021", - підписав фото Остапчук.

У коментарях молодій родині залишили масу компліментів.

"Шикарні!!! Гордий бути другом кращого ведучого країни", «Володя, ну ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості», «шалено красиві», «Красиві не те слово, я б сказала дуже красиві, особливо ви Христина", "Містер і місіс Сміт. Круті)", "Вам дуже пасує такий стиль костюма", "Найкрасивіша пара", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що відносини Володимира і Христини почалися зі скандалу, оскільки Остапчук у той час ще був одружений.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук показав дружину, яка перенесла операцію.

Як повідомляла Politeka, Христина Горняк після операції розповіла про непростий стан:"дуже багато швів".

Також Politeka писала, що Христина Горняк після операції заговорила про дітей: "складно тримати щось в секреті...".