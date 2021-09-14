Популярна українська співачка Даша Астаф'єва приміряла новий гарячий образ і поділилася атмосферними фото

Як пише Politeka.net, зірка вирішила на ніч дивлячись порадувати шанувальників новими спокусливими фото на своїй сторінці в Instagram.

Даша знялася в новій фотосесії, яка дозволила їй розкрити свою чуттєву сторону. Співачка позувала в чорному боді і тонкій білій сорочці з просвічується тканини. Завдяки відкритому вбранню зірка змогла показати свої пишні форми і підтягнуте тіло.

Образ Астаф'євої доповнила пишна укладка і масивні намиста.

Співачка позувала, спершись на вінтажне дзеркало. Поруч стояли квіти і старий дисковий телефон. Завдяки такій обстановці знімки виглядали дуже атмосферними.

"Іноді мені здається, що плівка - найкраще, що людина може взяти в руки не думаючи...не рахуючи себе", - підписала фото Даша.

Її шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів.

"Я щас непритомню від цієї краси!", "Красива як картина", "в 36 виглядає ідеально", "запаморочливо красива жінка", "а я думаю, що Instagram винайшли для того, щоб Даша Астаф'єва змогла відкрити там свій аккаунт", - пишуть люди.

Нагадаємо, Астаф'єва ефектно покрутилася перед камерою, приспустивши сорочку.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва розкуто покрутилася перед камерою, здивувавши зміною зачіски.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в одних шортиках заворожила поглядом.