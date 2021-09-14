63-річна американська актриса і співачка Мадонна здивувала зовнішністю на світському заході

Як пише Politeka.net, днями в США відбувся щорічний захід зі збору коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею Met Gala. Цей захід відрізняється тим, що зірки приходять на нього в максимально епатажних костюмах, змагаючись в оригінальності.

Мадонна, яка і в звичайному житті відрізняється епатажністю, прийшла на захід в чорному корсеті, колготках в сіточку і незвичайній фаті, яка трималася на пов'язці, обв'язаній навколо підборіддя співачки. При цьому обличчя артистки виглядало максимально неприродно. Приховати сліди хірургічного втручання у Мадонни не вийшло.

На свіжих фото вона позувала зі знаменитими друзями.

"Мій особистий Met Gala", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Не впізнати, так сильно себе перекроїла", "Ангел", «дуже сміливо», «виглядаєш молодо», "така красива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мадонна наплювала на вік, з'явившись на публіці в прозорій сукні: "тобі знову 30?».

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