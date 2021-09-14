Дружина популярного українського співака Дмитра Монатика показала, як провела романтичний день з чоловіком у Мілані

Як пише Politeka.net, Ірина Монатик поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно суддя шоу "Голос країни" Монатик вирушив до Італії зі своєю дружиною, а за сумісництвом – ще й менеджером. Судячи з нового фото, пара відмінно проводить час в Мілані, оглядаючи разом пам'ятки міста.

Так, на знімку Дмитро та Ірина прогулюються по знаменитій галереї Віктора Еммануїла II. І поки Монатик з серйозним обличчям робить селфі, його дружина зі щасливою посмішкою стоїть трохи позаду, розглядаючи місцеві краси.

Для прогулянки пара вибрала зручні, але в той же час стильні образи з білими футболками і піджаками. Монатик доповнив свій наряд модними круглими окулярами.

"І так цілий день з коханим ходжу і захоплююся. Щаслива розділяти саме з тобою ці емоції", - написала Ірина.

Її чоловік у відповідь залишив під постом коментар з сердечками.

Підписники Монатик також відреагували на її пост.

"Люблю вас", "які ж Ви хороші, хлопці", "неймовірно красиві", «щасливі, улюблені", "як же там красиво мило", - пишуть люди.

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