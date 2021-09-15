Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала, як запалила на концерті в Ужгороді
Як пише Politeka.net, українська співачка Юлія Саніна обожнює перевтілюватися.
Її образи ніколи не повторюються, адже з артисткою працюють самі імениті стилісти України. Кожен образ Саніної - витвір мистецтва. На концерті в Ужгороді Юлія перевтілилася в блондинку.
В Instagram Саніна поділилася знімком, на якому була зображена вся група, а також натовп шанувальників, який прийшов на концерт.
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"Ужгород, спасибі", - підписала фото Саніна.
У коментарях шанувальники залишили красуні масу компліментів.
"Шикарно виглядаєте", "Було нереально круто", "Спасибі за такі круті емоції, було неймовірно", "Нереальні. Люблю", "Спасибі. Це було мега круто", "Добрий вечір. Тільки з Вашого концерту. Це море позитиву, море задоволення. Удачі Вам і колективу", "Круті. Дякуємо за цей концерт на "космічній сцені", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Саніна в боді і сіточці вразила новим образом: "ваші ставки?".
Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна в наряді-сітці похвалилася досягненнями групи:"запалюємо далі".
Також Politeka писала, що Юлія Саніна показала, як виглядає в завантаженому графіку: "це нереально...".