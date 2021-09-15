Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала, як запалила на концерті в Ужгороді

Як пише Politeka.net, українська співачка Юлія Саніна обожнює перевтілюватися.

Її образи ніколи не повторюються, адже з артисткою працюють самі імениті стилісти України. Кожен образ Саніної - витвір мистецтва. На концерті в Ужгороді Юлія перевтілилася в блондинку.

В Instagram Саніна поділилася знімком, на якому була зображена вся група, а також натовп шанувальників, який прийшов на концерт.

"Ужгород, спасибі", - підписала фото Саніна.

У коментарях шанувальники залишили красуні масу компліментів.

"Шикарно виглядаєте", "Було нереально круто", "Спасибі за такі круті емоції, було неймовірно", "Нереальні. Люблю", "Спасибі. Це було мега круто", "Добрий вечір. Тільки з Вашого концерту. Це море позитиву, море задоволення. Удачі Вам і колективу", "Круті. Дякуємо за цей концерт на "космічній сцені", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Саніна в боді і сіточці вразила новим образом: "ваші ставки?".

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна в наряді-сітці похвалилася досягненнями групи:"запалюємо далі".

Також Politeka писала, що Юлія Саніна показала, як виглядає в завантаженому графіку: "це нереально...".