Фаворитка на шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко, поділилася подробицями про особисте життя

Дівчина прославилася в соцмережах після своєї участі на популярному проекті, пише Politeka.net. Зараз на сторінку красуні підписані 234 тисячі користувачів мережі.

Бельченко часто ділиться в мережі подробицями особистого життя. Так в серпні стало відомо, що вона розлучилася з хлопцем. Підписниці сподівалися, що вони зійдуться знову.

"Я не знаю, що має статися, щоб ми помирилися. Напевно нічого, тут вже без шансів просто", - сказала в одному з сторіс "Зайка".

А в нових сторіс, мабуть, ця історія все ж отримала продовження. Дівчина показала, що отримала два красивих букета. З'ясувалося, що так у неї "вимолює" прощення колишній.

"Я з'ясувала, від кого були ці два букети. І, як я і здогадувалася, це було від того хлопця, якого я назвала аб'юзером", - сказала красуня.

За словами дівчини, вони навіть поспілкувалися.

"В цілому, можливо, він навіть не аб'юзер, просто ми не змогли нормально вибудувати комунікацію. Ну, загалом, попросив він вибачення, ну і не знаю... Поспілкуємося - побачимо", - додала Юлія.

"Дати йому другий шанс?", - вирішила вона порадитися з фоловерами.

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