Син зірки розповів про своє життя

Син відомої української співачки Ніни Матвієнко став ченцем. Про його долю читайте далі

Артистка у 24 роки вийшла заміж за художника Петра Гончара, від якого народила трьох дітей - синів Івана та Андрія, і дочку Антоніну. Перший син у 33 роки став ченцем з благословення батьків.

Зараз Іван - іконописець і реставратор. За його словами, він з братом з шостого класу навчався в художній школі, тому відповідний талант добре розвинений, пише gorod.cn.ua.

У ченці постригся у Свято-Успенському Бахчисарайському монастирі у Криму, де прослужив 12 років, аж до анексії.

Шість років тому він виїхав з Криму, познайомившись з художницею, у якої батько - священик на Крутах під Ніжином. Останній взяв Івана дияконом до своєї церкви.

Після отримання Україною Томосу син Матвієнко перейшов у Православну Церкву України в Ніжині.

За словами Івана, живе він на орендованій квартирі, за яку платять його батьки. Дві кімнати він поділив між собою і батьком Софронієм.

Зарплату або будь-яку грошову допомогу священики не отримують. Як зазначив Іван, більшість самі заробляють: шиють і навіть таксують.

А Іван пише ікони й робить іконостас на замовлення - так і заробляє собі на життя. Як зазначив син артистки, ПЦУ - поки бідна церква, і пожертвувань не вистачає, щоб утримувати її.

Багато в чому допомагає сім'я Івана. Ось, наприклад мама робить левову частку пожертвувань в Ніжині, а сестра Тоня віддала в користування "Хонду", яка важлива для ведення господарства.

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