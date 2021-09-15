Відкинутий "Холостячкою" Ксенією Мішиною в півфіналі, Олексій Тригубенко, розповів, як просуваються його справи у відносинах

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко став відомий завдяки шоу" Холостячка", де він боровся за серце головної героїні Ксенії Мішиної. Також відомо, що він є бізнесменом і у нього свій таксопарк. Чоловік показав себе на проєкті як ідеальний обранець, але не зміг здобути перемогу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олексій Тригубенко опублікував нове фото. Бізнесмен запропонував шанувальникам задати питання, щоб він відповів на найцікавіші. Одне з питань було про дівчину з аеропорту, з якою нещодавно познайомився Олексій.

"Знаю, що мало ділюся з вами своїм особистим життям. Але для мене це дуже серйозно, сподіваюся на ваше розуміння. Продовження історії не буде...Ми розлучилися", - відверто зізнався Олексій.

Раніше Тригубенко розповідав в інтерв'ю славі Дьоміну на "Люкс ФМ" про те, що більшість дівчат очікує від нього дорогих подарунків і походів по магазинах. Чоловік навіть перестав дарувати квіти на першому побаченні. На запитання, чи вільне серце Тригубенка зараз, він відповів досить завуальовано.

"На даний момент я спілкуюся... У мене півфінал", - пожартував Олексій.

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