Відома російська актриса Тетяна Кравченко попрощалася з серіалом "Свати"

67-річна артистка полюбилася багатьом телеглядачам завдяки своїй ролі харизматичної "Валюхи" в популярному серіалі "Свати".

Як відомо, творці проекту зняли сьомий сезон серіалу, який повинен стати фінальним. Через карантин робота над його виходом затягнулася, проте, за останніми даними, прем'єра сезону вже не за горами.

Як повідомляє Politeka.net, побічно цю інформацію підтвердила в своєму Instagram і Тетяна Кравченко. Актриса поділилася постом, в якому, по суті, попрощалася з серіалом.

Зірка написала, що вже з 16 вересня приступає до озвучування свого персонажа – Валюхи. Це означає, що робота над серіалом вийшла на завершальну стадію.

"Чекаю дуже, але почуття змішані. Озвучення - це останній штрих в роботі над роллю в кіно... а значить коли закінчиться озвучка, я розлучуся з Валюхою...Але, з іншого боку - це означає, що до виходу "Сватів 7" в ефір залишається зовсім мало часу!", - написала Кравченко.

Пізніше вона поділилася ще однією публікацією, в якій показала фото сім'ї своєї героїні.

"Моя сім'я. Моя любов", - підписала кадр актриса.

У коментарях до її публікацій тут же відзначилися шанувальники «Сватів».

"Чудова новина!!!! З нетерпінням чекаємо нові серії! З Валюхою неможливо розлучитися, вона в наших серцях навіки", "як я рада!!!! Шкода, що це кінець", "приголомшлива новина, але і сумна одночасно", "сумно звичайно що це останній сезон, але з величезним нетерпінням чекаємо 7го сезону", "Свати 7 - це здорово! Але як же не хочеться з Вами розставатися. Ви всі стали такими рідними", - пишуть люди.

Нагадаємо, біда трапилася з Добронравовим зі "Сватів", лікар приголомшив словами.

Як повідомляла Politeka, Валюха зі "Сватів" з Кошмал на руках розсекретила, коли вийде останній сезон.

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