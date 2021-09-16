Популярна українська блогерка Саша Пустовіт чесно розповіла про не найприємнішу правду, щодо свого розлучення

Саша зважилася зізнатися в тих моментах, про які довго мовчала. Про це вона висловилася в інтерв'ю Маші Єфросиніній "іспит на відвертість". Як виявилося, Саша йшла з дому вісім разів через сварки і скандали.

Причиною остаточної сварки стала недовіра чоловіка, який поліз до неї в телефон і прочитав всі листування, намагаючись викрити в зраді.

"Я вважаю, що поки я спала, він взяв мій телефон. Він прочитав листування, де я скаржилася своїй подрузі, скинувши фото, де я заревана: "Дивись, який мій У мене чоловік мудак". Це ж по-дружньому. Але я ж не можу це все в собі тримати. Я ж не виношу це все в Instagram. Я поскаржилася, але ні в якому разі ніхто проти нього не налаштовувався. Тоді і почалося. Він мене будить і давай мене питати: Ти мені змінюєш? Я кажу "ні". Він у відповідь "Скажи мені правду". Я повторюю "ні". І чую від нього "а доведи", - поділилася дівчина в інтерв'ю.

За словами дівчини, зважитися висловити все про стосунки з чоловіком вона вирішила тільки тому, що сам чоловік почав шантажувати її, погрожувати і вимагати розлучення на вигідних йому умовах у фінансовому плані.

У відповідь також Ігор Пустовіт опублікував сторіс, назвавши інтерв'ю Саші брехнею:

«Я поки що залишуся без коментарів, дам час посмакувати моє приниження, а воно дійсно вийшло смачним. Тільки от будь-який детектор брехні просто згорів би від перевантаження, якби він там був – - написав чоловік Саші.

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