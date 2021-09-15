Популярна українська блогерка Саша Пустовіт не змогла стримати сльози, розповідаючи правду про стосунки з чоловіком

Саша нещодавно оголосила про своє розлучення з чоловіком, з яким довгий час показувала ідеальну картинку в Instagram. При цьому правда про стосунки з Ігорем Пустовітом виявилася не такою, як очікували шанувальники. Висловитися про стосунки Сара вирішила в інтерв'ю Маші Єфросиніній "іспит на відвертість".

Після того, як чоловік почав читати її листування, шантажувати і вимагати розлучення на вигідних для нього умовах, вона мовчати вже не змогла. Ігор Пустовіт навіть вирішив використати хвороби Саші проти неї.

"Булімія - це його фетиш. Мене цим принижувати і мене цим вбивати. Серед ночі він мені надсилає погрози", - розповідала дівчина. Після цього Саша зібралася з силами, щоб зізнатися в болючих для неї моментах.

Під час першої вагітності лікарі поставили їй діагноз туберкульоз, а ігор зажадав аборт, не бажаючи лікувати хвору дитину.

"Тоді я отримала від Ігоря перший удар в спину. Він сказав, щоб я робила аборт. Він не буде возити хвору дитину до Німеччини на лікування. Хоча всі лікарі говорили, що все буде добре:

"Це плацентарний бар'єр і дитина народиться здоровою. Є ти зробиш зараз аборт - ти помреш. Тому що вагітність це єдиний механізм, запущений в твоєму організмі, який підтримує його дієздатність. Аборт б'є по здоров'ю, імунітету і ця хвороба тебе просто з'їсть". У підсумку я народила здорового хлопчика " - плачу перед телеведучою, висловилася Саша.

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