Юній виконавиці Софії Артеменко вдалося підняти 99 суддів на шоу "Співають всі"

Як пише Politeka.net, в Instagram проекту з'явився уривок з виступу дівчинки. Вона вибрала для кастингу пісню Go-A "Шум", виконавши її на свою манеру. По закінченню виступу за номер Софії віддали 99 голосів. Не оцінив талант красуні тільки автор пісень Андрій Осадчук.

"Воу! Це було щось неймовірне. Магічний виступ Софії Артеменко, який заворожив зоряну сотню", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали обговорювати виступ дівчинки. Одним її номер дуже сподобався, а інших здивував захват суддів. В результаті під відео почалися запеклі дискусії з приводу таланту Софії.

"Мурашки по шкірі", "Ні. У мене інші фаворити", "До мурашок", "Мені одному не сподобалося?) Не встав би) Лайк за вибір пісні, але не її виконання)", "Ви смієтеся? Вона ж не попала в темп!?)", "Мені не сподобалося. Все проплачено", - пишуть користувачі Мережі.

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