"Ми що, в казці?"

Дан Балан порадував шанувальників новим харизматичним образом і здивував відвертими словами

Як пише Politeka.net, популярний в Україні Молдавський співак поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Довгий час Балан вкрай рідко публікував новий контент в соцмережах, проте в останні дні артист зачастив з оновленнями в Instagram. У зв'язку з цим шанувальники запідозрили, що співак готується випустити нову пісню.

Цього разу Балан задався у своєму пості філософським питанням.

"А чи можна повернути в собі дитину, яка ще недавно думала, що все можливо?", - написав артист.

Він також поділився новим знімком, на якому продемонстрував свою характерну харизму. Так, на фото Балан прогулюється під відкритим небом в повністю чорному вбранні. Співак виглядає трохи задумливим і мрійливим.

Шанувальниці виконавця тут же відреагували на його публікацію.

"Підозріла активність щось, ну і гаразд, нам подобається", "все нормально, Дан?", "3 пост за тиждень, ми що в казці?", "Мені вже страшно від такого активу", "чоловіче, продовжуйте", "Ти занадто шикарний для цього світу", "Татко повернувся", - пишуть люди.

Нагадаємо, нове фото Дана Балана призвело до грандіозного конфлікту.

Як повідомляла Politeka, "улюбленець" Тіни Кароль вніс ясність щодо Дана Балана.

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