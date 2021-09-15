Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової у фентезійному образі прогулялася по Києву і поділилася загадковим фото

16-річна Маша Полякова незважаючи на свій юний вік вже давно пробує себе в різних сферах: вона знімається у фотосесіях в якості моделі, співає в рок-гурті і веде власний блог.

Нещодавно дівчина показала себе в незвичайному образі, який вона вибрала для фестивалю. Так, Маша змінила свою зовнішність за допомогою "ельфійських" вушок. Поляковій так сподобався цей аксесуар, що з тих пір вона стала постійно з'являтися в ньому. Судячи з нового посту в її Instagram, цього разу дівчина одягла "вушка" для прогулянки по Києву, пише Politeka.net.

Так, на фото Маша позувала в центрі столиці, одягнена у все чорне. Крім вушок яскравим акцентом її образу стали модні окуляри, які дівчина кокетливо поправляє на фото.

"Як би ви підписали цю фотку кращий комент виставлю в сторіз і зазначу",-написала Полякова-молодша.

Її передплатники тут же почали придумувати підпис для знімка.

«Вухо, горло, ніс», «поспішаю в Хогвартс-Експрес», «вона була щаслива», «Ну ти красуня Блін я не можу я плачу від тебе тому ти дуже красива і мила», «вона була добра до світу, але світ не прийняв її доброту», «аватари в Києві», «після дощу завжди приходить веселка, після сліз – щастя», - писали люди.

Нагадаємо, дочка Полякової покрасувалася результатом експерименту із зовнішністю в чорному міні.

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової з новими вухами влаштувала епічну "битву віків".

Також Politeka писала, що дочка Полякової з новою зовнішністю засвітилася з епатажною "пацанкою" Покрещук.