44-річна співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, показала свого нового улюбленця

Як пише Politeka.net, Камалія останнім часом захоплюється кінним спортом і навіть бере участь у змаганнях. У співачки є кінь, з яким вона і показувала свої вміння на турнірі.

У себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала поруч з новим улюбленцем. Коричневий кінь відмовлявся красиво позувати і навіть показав язик на камеру. Зірка ж була одягнена в тренувальну екіпіровку.

«А це Тото-Сеньйор, син легендарного Тотіласа, ніяк не хотів позувати нормально перед камерою) ось вам всім язик», - підписала фото Камалія.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Ви така молодець, що знайшли собі хобі", "Які чудові!", "Який гарний", «Фотка класна, а кінь взагалі розумниця, такий кадр позитивний», «Красивий хлопчик)», «Красунчик», "Який славний", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камалія заворожила видом верхи на коні: "справжня аристократка".

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