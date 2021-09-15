44-річна співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, показала свого нового улюбленця
Як пише Politeka.net, Камалія останнім часом захоплюється кінним спортом і навіть бере участь у змаганнях. У співачки є кінь, з яким вона і показувала свої вміння на турнірі.
У себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала поруч з новим улюбленцем. Коричневий кінь відмовлявся красиво позувати і навіть показав язик на камеру. Зірка ж була одягнена в тренувальну екіпіровку.
«А це Тото-Сеньйор, син легендарного Тотіласа, ніяк не хотів позувати нормально перед камерою) ось вам всім язик», - підписала фото Камалія.
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У коментарях артистці залишили масу приємних слів.
"Ви така молодець, що знайшли собі хобі", "Які чудові!", "Який гарний", «Фотка класна, а кінь взагалі розумниця, такий кадр позитивний», «Красивий хлопчик)», «Красунчик», "Який славний", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Камалія заворожила видом верхи на коні: "справжня аристократка".
А ще Politeka писала, що Камалія похвалилася обновкою перед чоловіком-мільярдером: кадри.
Також Politeka повідомляла, що Камалія влаштувала власний концерт на дні народження дочок.