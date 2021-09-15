"І так в житті буває"

Знаменита українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар емоційно привітала свого чоловіка Олександра Стоянова з річницею їхнього весілля

Як повідомляє Politeka.net, танцівниця поділилася чуттєвим постом у своєму Instagram. Так, Кухар зізналася, що цього року вони з чоловіком забули про власну річницю. Балерина зізналася, що їм обом не потрібна прив'язка до дат або символів для того, щоб постійно відчувати любов один одного.

"А знаєте, і так в житті буває...", - з гумором зауважила вона.

Втім, Кухар вирішила скористатися моментом, щоб все-таки привітати чоловіка з важливою подією.

"Люблю тебе за наш ідеальний симбіоз. Він вшитий в нас навічно і живе. У розумінні один одного, в тому наскільки ти готовий жертвувати своїми егоїстичними принципами, а я в свою чергу, своїми... Люблю тебе за те, що поруч з тобою я відчуваю себе дівчинкою. Люблю робити тебе щасливим, люблю смішити тебе, люблю, за те, що ти підтримуєш мене в житті і на сцені, що завжди поруч!", - зворушливо написала балерина.

Вона додала, що найбільш показовими проявами любові для неї здаються повсякденні дрібниці.

Кухар також поділилася їх з чоловіком спільним фото, на якому Стоянов сидить на дивані, а вона напівлежить, спершись на нього.

Шанувальники пари тут же відреагували на публікацію.

"Супер! У вас відносини, як в кіно", "Вітаю з річницею", "щастя вам і успіхів", "найкрасивіша пара", "як же це прекрасно!", "Ой круті ж ви, обожнюю обох сильно", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кухар дала урок учаснику "Танців з зірками" Горуні.

Як повідомляла Politeka, Кухар схибила в ефірі "Танців з зірками", Горбунову довелося втрутитися.

Також Politeka писала, що Кухар за лаштунками "Танці з зірками" натрапила на лежачу на сходах Зарицьку.