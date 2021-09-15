Українська телеведуча і багатодітна мати Катя Осадча вийшла на роботу незабаром після народження третьої дитини

Як пише Politeka.net, зірка всього кілька днів відійшла від пологів і вже засвітилася на зйомках. Судячи з Instagram Осадчої, йти в декрет вона не планує. Телеведуча активно веде світське життя і бере участь у зйомках своєї авторської програми.

На свіжому фото Осадча постала в розкішному вбранні рожевого кольору. Довга накидка з незвичайними рукавами прикривала фігуру Осадчої, а капелюшок в тон вбрання робив її образ особливо яскравим.

"Зйомки за розкладом #elle20. Скоро в "Світському житті", - підписала фото зірка.

У коментарях Осадчій залишили масу теплих слів.

"Шикарна", "Дорога Катя, ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості", "Катюша, яка ви хороша", "будемо з нетерпінням чекати", "неперевершена. Ракета... Бомба... Петарда", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Осадча показала яскраві емоції на дорогій яхті: "Як же Вас всі хочуть...".

А ще Politeka писала, що Осадча після пологів нарвалася на критику: "ховає свої жири".

Також Politeka повідомляла, що Осадча після пологів засвітилася в купальнику на вечірці: "Дніпро і пальми".