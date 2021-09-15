Актриса Скарлетт Йоханссон похвалилася ідеальною фігуркою в коротких шортиках
Як пише Politeka.net, 36-річна Скарлетт Йоханссон почала зніматися в досить юному віці. На її рахунку багато відомих фільмів, але по-справжньому знаменитою і популярною її зробила роль «Чорної вдови» у фільмах за коміксами «Марвел». Йоханссон знялася в багатьох фільмах франшизи, закінчивши свою співпрацю з кіностудією сольним фільмом про Наташу Романову.
В Instagram безліч фан-сторінок, присвячених актрисі. На одному з архівних знімків вона постала в спокусливих шортиках і майці. Скарлетт стояла на тлі красивого фону, піднявши вгору одну руку. Плавні вигини її тіла вабили і привертали увагу. На фото у артистки була коротка стрижка. Варто відзначити, що за свою кар'єру актриса безліч разів змінювала імідж, експериментуючи з довжиною і кольором волосся.
"Чудовий вигляд", - підписали фото автори аккаунта.
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Нагадаємо, що Скарлетт Йоханссон підкорила простим образом без надмірностей:"леді в червоному".
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