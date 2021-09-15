Екс-солістка групи "Nikita", співачка і діджей Анастасія Кумейко влаштувала справжнє шоу на великій висоті

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, зроблене на даху ТЦ «Гулівер» в центрі Києва. Днями на даху будівлі з'явився мурал, присвячений космічній тематиці. Кумейко забралася на величезну висоту і сіла на шпагат у повітрі.

Артистка була одягнена в космічний комбінезон, прикрашений паєтками. Образ доповнювала зачіска у вигляді гульки, яка робила Кумейко ще більше схожою на гостю з майбутнього.

«На відкритті першого в Києві муралу на космічній висоті, який офіційно потрапив до Книги рекордів України», - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Настя! Напиши де такий костюм можна пошити", "Настя, я тебе люблю дуже", "яка гнучка", «ти неймовірно виглядаєш», "милуюся тобою", - пишуть користувачі Мережі.

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