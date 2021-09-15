Відома українська фешн-фотограф та експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про корисну звичку, яка робить її життя кращим
Знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Соня вирішила розповісти, що робить її щасливою.
"У мене є дуже корисна звичка: колекціонувати найдрібніші моменти, коли відчувала себе щасливою в особливому куточку серця і подумки повертатися в цей момент кожен раз, коли стає сумно. Впевнена, така колекція є у кожного і це може бути будь – яка дрібниця, яка подарувала вам радість, а вашому личку - посмішку", - написала Плакидюк.
Вона додала, що людина завжди може знайти якусь дрібницю, яка подарує йому радість в конкретний момент.
"Насправді радіти простим речам дуже легко! І зовсім не обов'язково чекати якусь нагоду, щоб стати щасливим пиріжком", - додала фотограф.
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На підтвердження своїх слів вона поділилася власним фото, на якому з апетитом і мрійливим поглядом відкушувала шматочок круасана, сидячи на кухні.
Знімок Соні вразив відому українську ведучу Лесю Нікітюк.
"Боже, яка красуня соковита", - написала вона.
Шанувальники Плакидюк також прийшли в захват від її фото.
"Господи, ну яка ви красива неймовірно", "шикарна", "ви дуже красива", "смачно", - пишуть люди.
Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала, як виглядала до популярності.
Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вирішила здійснити мрію українців.
Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила зізнанням про свій гардероб.