"У мене є дуже корисна звичка"

Відома українська фешн-фотограф та експерт шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про корисну звичку, яка робить її життя кращим

Знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Соня вирішила розповісти, що робить її щасливою.

"У мене є дуже корисна звичка: колекціонувати найдрібніші моменти, коли відчувала себе щасливою в особливому куточку серця і подумки повертатися в цей момент кожен раз, коли стає сумно. Впевнена, така колекція є у кожного і це може бути будь – яка дрібниця, яка подарувала вам радість, а вашому личку - посмішку", - написала Плакидюк.

Вона додала, що людина завжди може знайти якусь дрібницю, яка подарує йому радість в конкретний момент.

"Насправді радіти простим речам дуже легко! І зовсім не обов'язково чекати якусь нагоду, щоб стати щасливим пиріжком", - додала фотограф.

На підтвердження своїх слів вона поділилася власним фото, на якому з апетитом і мрійливим поглядом відкушувала шматочок круасана, сидячи на кухні.

Знімок Соні вразив відому українську ведучу Лесю Нікітюк.

"Боже, яка красуня соковита", - написала вона.

Шанувальники Плакидюк також прийшли в захват від її фото.

"Господи, ну яка ви красива неймовірно", "шикарна", "ви дуже красива", "смачно", - пишуть люди.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала, як виглядала до популярності.

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