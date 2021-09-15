Популярна українська співачка і ведуча "Орла і решки" Мішель Андраде поділилася радісним фото напередодні виходу своєї нової пісні

Молода артистка болівійського Походження отримала велику популярність в Україні після участі в різних вокальних проектах. Їй вдалося привернути увагу не тільки публіки, а й Потапа, який став її продюсером. Останнім часом Мішель була зайнята на зйомках тревел-шоу «Орел і решка», проте про музику виконавиця теж не забуває.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Андраде розповіла про те, що готується випустити нову пісню.

"Я дуже чекаю вихід мого нового треку, не можу перестати його включати", - написала співачка.

Вона також поділилася атмосферними фото, на яких позувала на вулиці під теплим вересневим сонцем. Співачка була одягнена в білу футболку, сорочку і джинси. Її образ доповнювали модні окуляри. Судячи з задоволеною посмішкою, в цей момент вона слухала ту саму пісню в навушниках.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Ми чекаємо", "чекаємо з нетерпінням", "цікаво буде почути", "Мішель я тобі люблю", "заздрю людям, яким залишилося почекати всього-то пару тижнів. Я ось чекаю вже 4 місяці ця пожежа", - пишуть люди.

Нагадаємо, підопічна Потапа Мішель Андраде віддала своє серце екзотичному красеню.

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