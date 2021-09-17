Відома українська співачка Настя Каменських показала, як треба радіти новому дню

Виконавиця є активним користувачем мережі Instagram, куди викладає безліч кадрів, щоб підігрівати до себе інтерес. Кожен день Настя публікує фото з життя, розповідає про себе і експериментує зі стилем.

Більшість підписів під фото Насті розповідають про її ставлення до життя. Цей раз не був винятком. Під щасливими фото з відпочинку, на яких співачка блищала в білосніжному вбранні, зірка розповіла про кохання.

"Кожен новий день. Заново закохуватися в життя 🤍» - підписала Настя щасливі фото з відпочинку.

Шанувальники поспішили відреагувати « " 💜красуня!💜 😍 ; Кожен раз, коли дивлюся ваші фото - захоплююся вами і вашою чарівною красою!😍 Приємного дня!; Настя, Ви неймовірні❤️; найулюбленіша співачка☺️💖; Нереальна краса 🤍; Красуня; 😍 ви просто красуня, Настя, ти сама несподіванка; Одна з улюблених співачок😍 дуже красива 🤗».

Раніше зірка поділилася в мережі чарівними кадрами з пікніка на природі, на яких з'явилася в незвичайному образі.

На нових знімках Настя відображена в красивій локації біля води, за її спиною видно пляж і сосни, а спереду видно сервірований стіл з тарілками і келихами, все в білих тонах.

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