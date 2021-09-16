Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала своє літо в Італії

Соня Євдокименко з дитинства займається розвитком модельної кар'єри, повідомляє Politeka.net. Зараз красуня вчиться на дизайнера в США, але влітку вона вирішила відпочити в Європі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня вирушила до Італії зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим. Відомо, що останній займається підприємництвом, і навіть потрапляв в рейтинги Форбс.

Дівчина опублікувала кадри спільного, і не тільки, проведення часу у своєму Instagram.

На кадрах красуня виблискує в різних нарядах, прогулюючись по італійських вуличках в селі Позітано.

Також внучка Ротару показала, як доглядає за собою, чим займається у вільний час.

"Коли в Позітано 🤍...

Італійські канікули частина 2 🤍", - написала Євдокименко.

"⚡️🤍🤍🤍⚡️😍⚡️", - прокоментувала одна з користувачок мережі.

Зазначимо, Соня Євдокієнко з дитинства займалася не тільки модельною кар'єрою, а й танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.

Не так давно красуня записала кілька пісень, але зараз вона більше знімається для різних фотосесій, і веде свої блоги в Instagram і Ютуб.

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