Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала своє літо в Італії
Соня Євдокименко з дитинства займається розвитком модельної кар'єри, повідомляє Politeka.net. Зараз красуня вчиться на дизайнера в США, але влітку вона вирішила відпочити в Європі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Красуня вирушила до Італії зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим. Відомо, що останній займається підприємництвом, і навіть потрапляв в рейтинги Форбс.
Дівчина опублікувала кадри спільного, і не тільки, проведення часу у своєму Instagram.
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Полякова оголосила, що "Королева ночі" назавжди покидає сцену: "Дорогі мої, востаннє..."
Екс-дружина DZIDZIO Slavia прийняла пропозицію від відомого українця: "Щастя вам, Славія і Тарас"
Горбунов показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками" після вильоту Люленова: "Краще нехай гуморить..."
"Холостяк" Заливако потрапив під гнів українців через нове фото з Богдан: "Чому ваша Аня постійно..."
На кадрах красуня виблискує в різних нарядах, прогулюючись по італійських вуличках в селі Позітано.
Також внучка Ротару показала, як доглядає за собою, чим займається у вільний час.
"Коли в Позітано 🤍...
Італійські канікули частина 2 🤍", - написала Євдокименко.
"⚡️🤍🤍🤍⚡️😍⚡️", - прокоментувала одна з користувачок мережі.
Зазначимо, Соня Євдокієнко з дитинства займалася не тільки модельною кар'єрою, а й танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.
Не так давно красуня записала кілька пісень, але зараз вона більше знімається для різних фотосесій, і веде свої блоги в Instagram і Ютуб.
Нагадаємо, внучка Ротару посвітила фігурою в шовковій сукні, лежачи на ліжку
Як повідомляла Politeka, внучка Ротару похвалилася розкішним відпочинком з нареченим і сім'єю
Також Politeka писала, що внучка Ротару В мікро-топі хвалилася підкачаною фігурою в центрі міста