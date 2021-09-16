Українська співачка Ані Лорак відвідала черговий захід, де зустрілася з Філіпом Кіркоровим

Співачка часто показує різні образи в мережі, причому дотримується вона одного стилю –класичні вбрання з декольте, вирізами і блискіткам. Цього разу Лорак приїхала на вечірку на честь дня народження «Російського радіо», де блиснула стрункою фігурою.

Причому підкреслила свої достоїнства співачка вельми вміло, що і привернуло до неї увагу. Так, співачка з'явилася на святі, яке організувало «Російське радіо», де показала себе в чорних брюках кльош і ТОПі-бра з ланцюжками. Довгий хвіст і вечірній макіяж доповнили образ.

Традиційно на світському заході не обійшлося без Селфі і спільних кадрів Лорак з близьким другом сім'ї і хрещеним її дочки – Філіпом Кіркоровим. Причому співачка всіляко робила губи» качечкою " і дуріла на камеру, показуючи себе ближче до об'єктиву.

З приходом осені, як можна помітити, Кароліна (справжнє ім'я співачки) підготувала для своїх шанувальників дещо цікаве.

"Нові образи, нові думки, нові смисли... хочеться скоріше поділитися з вами всім, що ми приготували для цієї осені. Чекати залишилося недовго...", - написала співачка раніше в посту в Instagram.

Нагадаємо, що Ані Лорак усамітнилася з близьким другом в студії: "це настільки чудово".

А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак показала себе зблизька, вразивши розміром губ « "Діамант".

Також Politeka писала, що Ані Лорак відкрито пофліртувала з російським співаком на зйомках: "скільки між ними тепла".