Популярна українська співачка Злата Огневич, що стала новою "Холостячкою" відповіла на запитання шанувальників

Вже завтра відбудеться прем'єра другого сезону романтичного шоу» Холостячка", в якому Злата Огневич буде шукати свою любов серед безлічі холостяків, які прийшли на проект заради неї. Щоб підігріти інтерес, зірка вирішила влаштувати день відповідей на питання.

За словами зірки, вона звертає увагу на енергетику або флюїди, що виходять від чоловіків. А ось чоловіки зазвичай звертають увагу на дівчат, які не прикидаються і залишаються собою. Також Злата розповіла, що слід бути сміливою і не боятися проявляти будь-які емоції перед чоловіком, до якого є інтерес або симпатія.

Відповідаючи на питання про те, чи зустріла вона любов, Огневич написала: "а ви як думаєте?"- щоб не розкривати інтригу до самого фіналу.

Також співачка трохи розповіла про себе, але раптово отримала докір у брехні.

"Ви ж вже вийшли заміж, навіщо весь цей цирк?",- поцікавився у артистки один з шанувальників. У відповідь Огневич зробила здивоване обличчя і запитала: "я чогось не знаю?".

Також Злата поділилася, що вона не сприймає в чоловікові - зради.

Раніше Григорій Решетник у своєму Instagram опублікував фрагмент інтерв'ю, в якому він розповів про новий сезон шоу "Холостячка":

"Всі чоловіки закохалися, всі втратили голову. Вже традиційно, на першу вечірку і на кастинг, Злата сподобалася, вони прийшли на Злату. Глядача побачать справжні чоловічі розборки, вони будуть, але я буду контролювати, щоб це не виходило за межу", - поділився Григорій.

Нагадавши, Решетник перед стартом "Холостячки"зі Златою Огневич показав, які цікаві моменти залишилися за кадром: відео.

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