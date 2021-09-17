Українська співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, похвалилася новою нагородою
Вчора ввечері відбулася церемонія нагородження від "Російського Радіо", яку відвідали безліч зірок. Ані Лорак опинилася в числі запрошених і відразу відзначилася на червоній доріжці.
Артистка з'явилася на церемонії нагородження в досить сміливому образі з чорними брюками-кльош, на високих підборах і в крихітному чорному топіку з безліччю каменів. Таким чином струнка Ані Лорак засвітила свій плоский живіт.
"Fashion співачка! Приємно отримувати такі знаки уваги і визнання. Дякую #fashionpeopleawards2021 ❣ ️ " - написала під фото Лорак.
Засмучена Ротару поділилася рідкісним архівним фото своєї мами: "Світла пам'ять"
Люленов після вильоту з "Танців з зірками" висловився про образу на Кухар і суддів: "Як виявилося..."
Найбагатша співачка України похвалилася новим захопленням, кадри: «Красивий хлопчик»
Чмерковський розповів Осадчій, які зараз у нього стосунки з переможницею "Холостяка": "Так вийшло"
Тіна Кароль показала, як запалює з красенем, чий шлюб тріщить по швах: "Я так вирішила..."
Шанувальники також висловили свою думку « " найкраща❤️дуже рада була зустрічі; Вітаю з нагородою і хочу побажати неймовірного відчуття польоту; ви наша гордість!; Кароліна, улюблена наша! Вітаємо! Ви цього заслужили!!; Який образ!; Ох і красуня; Незрівнянна артистка; Абсолютно заслужена нагорода!😍Неймовірно крутий і красивий образ".
Раніше 42-річна співачка зробила селфі, показавши себе у всій красі. Артистка була яскраво нафарбована, а її укладання заслуговувала на окрему увагу.
Співачка посміхалася, завороживши своїми великими губами. Відзначимо, що в ЗМІ не раз помічали, що Кароліна користується послугами косметолога по збільшенню губ, оскільки раніше її губи були трохи іншої форми.
Нагадаємо, що Ані Лорак усамітнилася в студії із зірковим другом, кадри:"це настільки чудово".
Раніше Politeka писала, що Ані Лорак похвалилася стрункими ногами в дуже короткому вбранні: фото.
A ще Politeka повідомляла, що Лорак відкрито пофліртувала з російським співаком на зйомках: "скільки тепла".