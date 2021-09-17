Кароліна вибрала темні тони для свого образу

Українська співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, похвалилася новою нагородою

Вчора ввечері відбулася церемонія нагородження від "Російського Радіо", яку відвідали безліч зірок. Ані Лорак опинилася в числі запрошених і відразу відзначилася на червоній доріжці.

Артистка з'явилася на церемонії нагородження в досить сміливому образі з чорними брюками-кльош, на високих підборах і в крихітному чорному топіку з безліччю каменів. Таким чином струнка Ані Лорак засвітила свій плоский живіт.

"Fashion співачка! Приємно отримувати такі знаки уваги і визнання. Дякую #fashionpeopleawards2021 ❣ ️ " - написала під фото Лорак.

Шанувальники також висловили свою думку « " найкраща❤️дуже рада була зустрічі; Вітаю з нагородою і хочу побажати неймовірного відчуття польоту; ви наша гордість!; Кароліна, улюблена наша! Вітаємо! Ви цього заслужили!!; Який образ!; Ох і красуня; Незрівнянна артистка; Абсолютно заслужена нагорода!😍Неймовірно крутий і красивий образ".

Раніше 42-річна співачка зробила селфі, показавши себе у всій красі. Артистка була яскраво нафарбована, а її укладання заслуговувала на окрему увагу.

Співачка посміхалася, завороживши своїми великими губами. Відзначимо, що в ЗМІ не раз помічали, що Кароліна користується послугами косметолога по збільшенню губ, оскільки раніше її губи були трохи іншої форми.

Нагадаємо, що Ані Лорак усамітнилася в студії із зірковим другом, кадри:"це настільки чудово".

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак похвалилася стрункими ногами в дуже короткому вбранні: фото.

A ще Politeka повідомляла, що Лорак відкрито пофліртувала з російським співаком на зйомках: "скільки тепла".