Відома телеведуча Оля Фреймут вразила ніжним образом

Як пише Politeka.net, в Instagram у красуні з'явилося дуже невластиве їй фото. Вона позувала в коротких шортах, а в руках тримала грубі черевики, які зняла з ніг.

"Ми всі народжуємося унікальними. Завдання- унікальність свою розгадати. У цьому і є своєрідний челендж від Творця. Хто не розгадає впродовж життя, той програв… Живемо ж у зручну епоху, коли бути собою легко; коли дозволено дивитися на світ очима імпресіоністів і бачити своє. В епоху, коли оголошено моду на персону та розум", - підписала знімок зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Пост артистки знайшов великий відгук у шанувальників.

"Красуня", "Нещодавно про це теж говорила, кращі часи для прояву себе", «Ох і це ж дороге вино», «які цікаві роздуми. Так тонко і в саме серце! Я про цю унікальність і призначення в житті весь час замислююся», «яка хороша», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Фреймут дала пораду, як правильно сервірувати стіл: кадри.

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