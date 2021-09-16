Відома телеведуча Оля Фреймут вразила ніжним образом
Як пише Politeka.net, в Instagram у красуні з'явилося дуже невластиве їй фото. Вона позувала в коротких шортах, а в руках тримала грубі черевики, які зняла з ніг.
"Ми всі народжуємося унікальними. Завдання- унікальність свою розгадати. У цьому і є своєрідний челендж від Творця. Хто не розгадає впродовж життя, той програв… Живемо ж у зручну епоху, коли бути собою легко; коли дозволено дивитися на світ очима імпресіоністів і бачити своє. В епоху, коли оголошено моду на персону та розум", - підписала знімок зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Пост артистки знайшов великий відгук у шанувальників.
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"Красуня", "Нещодавно про це теж говорила, кращі часи для прояву себе", «Ох і це ж дороге вино», «які цікаві роздуми. Так тонко і в саме серце! Я про цю унікальність і призначення в житті весь час замислююся», «яка хороша», - пишуть користувачі Мережі.
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