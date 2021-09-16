Відома співачка Наталія Могилевська похвалилася зіркою на Алеї Слави

Як пише Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала кадри, зроблені під час відкриття іменної зірки на алеї біля ТЦ «Гулівер». Могилевська в ефектній сукні з вирізом розляглася прямо на асфальті біля зірки, вразивши розкутим виглядом.

У коментарях артистку почали вітати шанувальники і колеги. Навіть Михайло Хома (Дзідзьо) не зміг пройти повз.

"Вітаю", - написав Дзідзьо в коментарях.

Шанувальники не залишили зірку без компліментів.

"Нарешті", "Супер, дивуюся, чому зірку відкривають тільки сьогодні. Наталя 30 років на сцені, їй потрібно було відкривати її в перших рядах", «Вауу супер, ви її давно заслужили», "Це безумовно круте досягнення. Мої привітання", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що 46-річна Могилевська сьогодні є однією з найпопулярніших співачок в Україні. Крім цього, зірка займається навчанням молодих талантів у своїй авторській школі.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська приголомшила пустощами в машині, піднявши сукню: "їду на тусу".

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