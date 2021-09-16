Відома телеведуча Леся Нікітюк у розкішних ботфортах вбила наповал новим образом

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилися фото, зроблені у вечірній час. Артистка позувала в красивих ботфортах бузкового кольору. Зверху на Нікітюк красувався об'ємний піджак, який ледь прикривав мініатюрні шортики. Вся увага була прикута до довгих ніг блондинки.

"Пішла в нічну зміну...а ви відпочивайте, дивіться фільми.. приймайте теплі ванни, робіть маски для обличчя... Еееееее, ненавиджу", - підписала фото зірка.

У коментарях Нікітюк залишили масу компліментів і підбадьорюючих слів.

"Тигриця", "Рум тур з нічної зміни", "Леся, візьміть мене на роботу!", "Лесь, я з тобою", "Хорошого улову", "Класні чоботи!", "Неймовірна", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що зріст Лесі Нікітюк 180 сантиметрів. Як зізнавалася зірка, в школі її часто дражнили через це. Зараз же красуня щосили використовує свої сильні сторони, демонструючи свої розкішні ніжки в коротких нарядах.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк у сміливому вбранні затьмарила Каменських: "красуні!".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк без краплі сорому показала, як покрилася висипом: "ви можете подарувати...".

Також Politeka писала, що Нікітюк в ефектному вбранні напросилася на компліменти: "О, ноги...".