Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною", поділилася радісною новиною

Як пише Politeka.net, в Instagram Таїсія Сватко анонсувала прем'єру своєї нової пісні. Як відомо, крім роботи з Винником, артистка встигає випускати і власні хіти.

"Я рада повідомити, що презентую свою нову пісню "Подруга" і вже завтра ви зможете її почути на радіостанціях. А на радіо П'ятниця Я прийду, щоб презентувати її особисто", - анонсувала прем'єру артистка.

У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

«Таєчка, яка чудова новина. Дуже чекаємо нового неймовірно красивого хіта", "Прекрасна новина, Таєчка! Дуже хочеться вже почути цю прекрасну пісню", "Нарешті прем'єра від Таюне", "Яке чарівне фото, дуже красиве", "Пісні не чула, але знаю це однозначно шедевр", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що 48-річний Винник ретельно приховує своє особисте життя, але шанувальники впевнені, що саме Сватко є його дружиною, адже саме вона є його вірною супутницею на всіх концертах.

Нагадаємо, що Таюне зачарувала формами, танцюючи в одній маєчці: "у осені очі твої...".

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