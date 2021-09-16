Наречена 19-річного переможця "Голосу країни" і Романа Сасанчина показала, як змінилася на останніх місяцях вагітності

Як пише Politeka.net, 23-річна наречена виконавця Іванна поділилася в Instagram свіжим селфі. На фото видно, що красуня трохи набрала вагу, адже зовсім скоро вона вперше стане мамою. Під фото Іванна вирішила поділитися з шанувальниками особистим.

Дівчина розповіла, чому їй подобається осінь. Вона зазначила, що любить тишу і спокій, яка властива цій порі. Також їй подобається відчуття, наче час зупинився.

"А ти стоїш, вдихаєш освіжаюче колюче повітря, і на душі так тихо", - підписала фото дівчина.

У коментарях майбутній мамі залишили масу приємних слів.

"Красуня", «така мила», «яка намистинка», «найкрасивіша дівчина в світі», «ти чудова», "Ромі пощастило", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що зараз пара живе в Тернопільській області, але після народження первістка планує перебратися до Києва. Весілля молоді люди грати не планують, але офіційно оформляти шлюб хочуть.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин похвалився, як його балує вагітна наречена: "зараз буде мене...".

А ще Politeka повідомляла, що наречена Романа Сасанчина розповіла, як ставиться до його фанаток: весілля не буде.

Також Politeka писала, що Роман Сасанчин показав, де відпочив без вагітної нареченої:"вечірка вдалася".