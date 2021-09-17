Співачка Тіна Кароль влаштувала переполох, опублікувавши свіже відео

36-річна артистка вирішила нагадати фанатам, хто тут головна "скандалістка". Тіна записала ролик, супроводивши його своєю піснею "Скандал", в якому стояла під кабінетом директора (на це вказувала табличка, що висіла на двері). Відповідні кадри опубліковані в TikTok, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Це черговий скандал 🪓#уповільненийзум #директор #скандал # foryou", - йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Це не директор, це boss😎"; "як же нам пощастило з такою королевою - це так, з нею не засумуєш"; "з такою директорисою було б гріх школу прогулювати"; "я б ходила до директора частіше, ніж до себе додому"; "коли намагаєшся поскандалити, але не можеш стримати сміх. Тіна Кароль, обожнюю!"; "А що тут говорити... шикарна скандалістка!"; "Ох вже цей погляд, важко витримати, важко..."; "Якщо директор, то тільки такий!!!"

Зазначимо, пісня" Скандал «побачила світ 12 лютого 2021 року і є лід-синглом міні-альбому»Красиво". Головним змістом цієї композііі Тіна називає звільнення від власних перешкод.

"Пісня" Скандал " про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поруч з єдиним чоловіком. Позбавлена права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба", - так описувала своє творіння Кароль.

Нагадавши, Тіна Кароль на емоціях виконала спонтанний стриптиз, кадри вже в мережі.

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