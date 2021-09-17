Третій сезон проекту про любов і ненависть "Екси" на Новому каналі стартував зі скандалу
Так, герої нового сезону реаліті "Екси" за задумом творців вперше зустрілися в колонії. А для того, щоб зняти стрес після завдань, парам влаштували вечірку, але щось пішло не за планом. Відповідні кадри опубліковані на YouTube.
У розпал заходу до одного з учасників Ігоря Чорнобая, який прийшов сюди налагоджувати стосунки зі своєю колишньою Еліс, прийшла ще одна екс-кохана Анжеліка. "Трійця" вивела з себе інших учасників.
Поки Ігор розбирався зі своїми дамами, сталася бійка між Єгором і Антоном.
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Антон заявив, використовуючи нецензурну лексику: "Це як? Ніколи не може бути третього! Не хочу навіть спостерігати за таким...". Іншим втручання Антона здалася недоречним. Слово за слово і ось вже двоє хлопців наносять стусани один одному, звалившись на землю.
Рознімати "бійців" з криками "стоп, пацани, заспокоїлися!" кинувся ведучий шоу Олександр Педан. Йому, не без допомоги інших учасників, вдалося в результаті розвести забіяк по різні боки.
Педан підсумував, що "перший випуск пройшов у кращих традиціях" реаліті, мовляв, всі відразу почали проявляти свій характер. За його словами, Антону і Єгору вдалося врешті-решт помиритися, але чи надовго?
Нагадаємо, розкрито дату і час прем'єри нового сезону "ексів" з Педаном і Єжовою: "дочекалися"
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