Третій сезон проекту про любов і ненависть "Екси" на Новому каналі стартував зі скандалу

Так, герої нового сезону реаліті "Екси" за задумом творців вперше зустрілися в колонії. А для того, щоб зняти стрес після завдань, парам влаштували вечірку, але щось пішло не за планом. Відповідні кадри опубліковані на YouTube.

У розпал заходу до одного з учасників Ігоря Чорнобая, який прийшов сюди налагоджувати стосунки зі своєю колишньою Еліс, прийшла ще одна екс-кохана Анжеліка. "Трійця" вивела з себе інших учасників.

Поки Ігор розбирався зі своїми дамами, сталася бійка між Єгором і Антоном.

Антон заявив, використовуючи нецензурну лексику: "Це як? Ніколи не може бути третього! Не хочу навіть спостерігати за таким...". Іншим втручання Антона здалася недоречним. Слово за слово і ось вже двоє хлопців наносять стусани один одному, звалившись на землю.

Рознімати "бійців" з криками "стоп, пацани, заспокоїлися!" кинувся ведучий шоу Олександр Педан. Йому, не без допомоги інших учасників, вдалося в результаті розвести забіяк по різні боки.

Педан підсумував, що "перший випуск пройшов у кращих традиціях" реаліті, мовляв, всі відразу почали проявляти свій характер. За його словами, Антону і Єгору вдалося врешті-решт помиритися, але чи надовго?

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