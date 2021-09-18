Переможець першого сезону шоу "Голос країни" Іван Ганзера розповів, як живе після шоу і чи є у нього зараз виступи

Як передає Politeka.net, Іван Ганзера є пукраїнським співаком. Популярність йому принесла перемога на першому сезоні шоу " Голос країни.

Цього разу співак дав інтерв'ю виданню " Перший житомирський", де розповів про подробиці свого життя через 10 років.

У Івана запитали, як шоу "Голос країни" допомогло реалізувати себе як артиста.

"Вже минуло 10 лет після перемоги в проект. Тепер я точно Розумію, що "Голос" змінив моє життя повністю. Так, я підписавши контракт з Universal Music. Але не утворитися, тому що вони дати, щоб я робити те, що їм потрібно...Радий, що десять років минуло, а я досі у справі. Так, можливо, я не збираю стадіони, але ж багато моїх колег-переможців різних проектів вже давно працюють у супермаркетах.

Вдячний Богу, що я ще виступаю, співаю. Дуже тішить, що в Україні є люди, які хочуть мене почути. Сто чоловік, двісті – не має значення, де вони живуть, я приїду і подарую їм свою пісню, розповім їм історію свого життя", - зізнався артист.

Він розповів, що після перемоги на шоу його життя спокійне, проте він продовжував їздити на концерти.

"Зараз стиль життя спокійний. Кілька років тому поїхати на концерт, наприклад, в Харків, а на наступний день - до Львова, те бувши норма. Карантин теж внісши свого дорослі коректив в життя музикант. Спочатку сприймати як відпустка...Хотітися співати Наживо, бувши думка зробивши концерт задля сусід, проте так і не надумав. Тепер трохи концерт з'являтися",- розповів Іван.

У Івана є дружина-Ольга. Він познайомився з нею після перемоги на "Голосі країни", і вже близько 9 років вони живуть разом.

"Оля була в залі для глядачів. Продюсери шоу вирішили показати відео на телебаченні, де нас оточують фанати, типу горять бажанням з нами сфотографуватися.

Ми зайшли в зал до глядачів. У мене був поганий настрій, але тут підійшла Оля і попросила фото. Я не дозволив і пішов. Тоді тато мене наздогнав і сказав: "Два рази по телевізору показали - і вже зірка? Сфотографуйся з дівчиною! ". Я повернувся і зробив фото. Потім через рік почали листуватися, вона посилає фото і запитує, чи пам'ятаю я її? А я сказав-Ні! Оля образилася, а я довго вмовляв її піти зі мною на побачення. В результаті вже дев'ять років живемо", - підкреслив співак.

Іван планує дописати власну книгу про шлях до мрії. На його думку, це буде цікаво тим людям, які будуть починати свою сольну кар'єру. Також він хоче написати пісню, яка буде звучати в кожному будинку.

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