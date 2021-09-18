Популярна українська ведуча Леся Нікітюк підняла актуальну для жінок тему

Як пише Politeka.net, знаменитість присвятила новий пост в Instagram непростому питанню. Так, Нікітюк вирішила перерахувати відомі їй шляхи досягнення успіху для жінок в сучасному суспільстві.

"Є жінки які досягають успіху за допомогою чоловіка. Є жінки, які досягають успіху за допомогою грошей. А є жінки - Спасіба я Сама. Ви до яких відноситеся?", - написала ведуча.

Цей пост Нікітюк вирішила проілюструвати власними фото. На них зірка позувала в саду поруч з милими столиками. На ній були чорні штани і ошатна чорна блузка в білий горошок з великим фігурним коміром. Напівпрозора тканина блузки надавала образу ведучої нотку пікантності.

Піднята Никитюк тема торкнулася За живе багатьох українок. Вони тут же відреагували в коментарях до посту.

"А є жінки, які не досягли успіху", "Спасіба я Сама це про мене", "за допомогою грошей це як? Теж потребую їх допомоги", "дуже хотілося б з чоловіком і грошима, але доводиться Спасіба я сама", "хочеш зробити добре - зроби це сама", "успіху досягають жінки які цього хочуть і які багато працюють, це особистий вибір", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк вразила виглядом в розстебнутих штанях і незвичайному топіку.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в розкішних ботфортах і міні прикувала погляди до струнких ніжок.

Також Politeka писала, що Нікітюк без сорому показала, як покрилася прищами і дала пораду.