Учасник нового сезону шоу "Танці з зірками" MELOVIN (Костянтин Бочаров) показав, як важко готуватися до прямих ефірів
На початку вересня стартував новий сезон шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Melovin став одним з найбільш очікуваних учасників шоу, адже є кумиром тисяч українок. В Instagram він вирішив поділитися важкими буднями на проекті.
"Щоденники Танців. Найбожевільніший проект. Важкий, цікавий, живий і щирий! Пірнай разом з нами!",- підписав відео артист.
У коментарях Melovinа підтримали відгуками і компліментами.
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"І ми пірнаємо разом з тобою вже котрий рік! Іноді ти буваєш легкий і грайливий! Але в цьому весь ти!", "Спасибі, що ділишся такими моментами. Адже зазвичай глядачі бачать тільки результат на телеекранах, але завжди цікаво спостерігати, як створюється все це диво», «ми там з вами, на глибині) Занирнули і спливати зовсім не тягне, хоч і повітря іноді не вистачає)», - пишуть численні шанувальники артиста.
Нагадаємо, що Melovin заінтригував фото, звернувшись до шанувальників:"буде дуже чуттєво".
Як повідомляла Politeka, Melovin показав, що відбувається за лаштунками "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Melovin вразив новою витівкою:"був посланий з місією...".