Онук російської співачки Алли Пугачової, син Христини Орбакайте і Володимира Преснякова Микита зачарував шанувальників вокальними даними

Як передає Politeka.net, Пресняков-молодший ріс у зірковій родині, тому його доля фактично була вирішена ще з дитинства. Зараз хлопець активно займається вокалом, знімається в кіно і грає в театрі. Бере участь Микита також в популярних телевізійних проектах.

У себе в Instagram 30-річний артист вирішив продемонструвати свої вокальні дані. Хлопець показав, що чудово володіє своїм голосом і вміє співати в дуже різних техніках.

"Екстремальні техніки вокалу", - підписав відео Пресняков.

У коментарях Преснякова стали розхвалювати.

"Супер талант. Тут природа на дітях не відпочивала. А навпаки всі таланти зібрав. Поважаю молодець", "Талановитий хлопець, голос шикарний! Браво", "красень", "Від щирого серця рада за Аллу Борисівну, Христину і звичайно Володю Преснякова! Який прекрасний чоловік виріс! Гідний!", "Як боженька роздав", "красивий голос", "Микита, чому ви не світова зірка?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Микита Пресняков вразив небезпечним трюком посеред вулиці:"борюся з гравітацією".

Як повідомляла Politeka, у Микити Преснякова виявили пухлину:"сильно схудли".

Також Politeka писала, що Микита Пресняков відповів на звинувачення, зіркова мати не стала мовчати: "який же я...".