Популярний український співак DZIDZIO показав, чим його порадувала на зйомках шоу «Маска» Оля Полякова

Зараз DZIDZIO, Полякова, а також Настя Каменських, Олег Винник і Андрій Данилко зайняті зйомками другого сезону шоу «Маска». Судячи з усього, зіркові детективи вже встигли здружитися, і тепер дарують один одному подарунки на знімальному майданчику. У своєму Instagram Дзідзьо показав, чим його вирішила порадувати зіркова колега.

На відео можна побачити, як Полякова в латексному костюмі "зайчика" простягає співакові їстівний презент.

"Зайчик тобі передав гостинчик", - з милою посмішкою вимовляє Оля, заглядаючи в красивий пакет, який вона принесла з собою.

Дзідзьо тут же цікавиться, що йому перепало.

"Дивись: самоспечений хліб, бріош самоспечена - це все на заквасці без дріжджів - а це масло з козячого молока", - розповідає Полякова.

"Спасибі, цьом", - дякує співачку задоволений Дзідзьо.

На прощання Полякова змушує його обов'язково спробувати хліб відразу ж.

"Зайчик передав мені подаруночок. Це найсмачніший хліб і сир. Спасибі! Але я ще хочу, тому що вже з'їв", - підписав відео Дзідзьо.

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