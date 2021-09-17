Українська реперка Alyona Alyona розповіла, які речі повинні бути у кожного українця

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка вирішила поділитися своїм рейтингом важливих речей.

"Улюблені кроси — це та річ, яка впливає на 50% настрою. Комфортне та гарне взуття — топ. Знайдіть для себе пару, у яку ви прям закохаєтесь", - зазначила співачка.

Також в її топ-5 увійшло худі, в якому завжди тепло, улюблений парфум, патчі для очей і навушники.

"Навушники повинні бути не аби що, а дійсно якісна модель, без якої неможливо було б вийти з дому", - додала зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів. Шанувальники стали розповідати про свої важливі речі.

"Тут ви трошки схожі на Нетту. Крутий образ", "Ти така красива, вай-вай", "Навушники-це перше, що я кладу в сумку, а вже потім все інше", «Ти мій мотиватор», - пишуть користувачі Мережі.

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