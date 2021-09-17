Дружина відомого українського співака Віктора Павлика розповіла про знайомство, яке викликало у неї яскраві емоції
Як пише Politeka.net, 26-річна Катерина Репяхова поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Зараз дівчина без чоловіка, але зі своїм тримісячним сином Михайлом відпочиває в Одесі, куди вона вирішила відправитися в середині вересня на море.
У поїздці Репяхова не втрачає часу дарма. Так, сьогодні вона побувала в зоопарку, де познайомилася з місцевими мешканцями. На новому фото дівчина позує з одним з них.
Репяхова вирішила пофотографуватися з високим жирафом на прізвисько Вася. Про нього вона і розповіла у своєму пості.
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"Хоч і не перша моя фотографія з жирафом, але все одно купа емоцій. Сьогодні я фотографувалася з татом Васею. А взагалі там живе сім'я мама, тато і дитина їх", - розповіла дівчина.
На фото вона дійсно виглядає вкрай щасливою.
Підписники Репяховой відреагували на її пост.
"Красива", "Нереально круто", "дуже красиво і самій би хотілося там побувати", "Вогонь", - пишуть люди.
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