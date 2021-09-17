Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав їх з дружиною нові парні образи, в яких вони з'явилися на світському заході

Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У ньому Яма показав шанувальникам ефектні парні образи, які вони з дружиною вибрали для виходу в світ.

Так, хореограф позував у суворій чорній сорочці з білими гудзиками, застебнутими під саме горло. Його дружина, Лілія, вибрала чорну сукню з сучасним білим принтом. Коли пара стояла поруч, їх вбрання разом виглядали дуже ефектно.

"Як же мені пощастило з цією красунею! Це ми на National Bloggers Awards. Цікавий, яскравий, динамічна і дуже сучасна премія. Цього року я оголошував переможця, а наступного року ... подивимося",- написав Яма.

"Мені теж пощастило", - написала в коментарях Лілія.

Шанувальники танцюриста тут же відреагували на публікацію.

"Красива пара. Щастя вам", "красуня ваша вогонь", "красива пара!!! Будьте щасливі!", "Дуже красиві, сімейного затишшя вам", - пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" похвалився красунею-дружиною в ефектній сукні.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма нарвався на критику через новий сезон «Танців з зірками».

Також Politeka писала, що Влад Яма з густою бородою і келихом в руці вразив новим образом.