Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав їх з дружиною нові парні образи, в яких вони з'явилися на світському заході
Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.
У ньому Яма показав шанувальникам ефектні парні образи, які вони з дружиною вибрали для виходу в світ.
Так, хореограф позував у суворій чорній сорочці з білими гудзиками, застебнутими під саме горло. Його дружина, Лілія, вибрала чорну сукню з сучасним білим принтом. Коли пара стояла поруч, їх вбрання разом виглядали дуже ефектно.
"Як же мені пощастило з цією красунею! Це ми на National Bloggers Awards. Цікавий, яскравий, динамічна і дуже сучасна премія. Цього року я оголошував переможця, а наступного року ... подивимося",- написав Яма.
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"Мені теж пощастило", - написала в коментарях Лілія.
Шанувальники танцюриста тут же відреагували на публікацію.
"Красива пара. Щастя вам", "красуня ваша вогонь", "красива пара!!! Будьте щасливі!", "Дуже красиві, сімейного затишшя вам", - пишуть люди.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" похвалився красунею-дружиною в ефектній сукні.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма нарвався на критику через новий сезон «Танців з зірками».
Також Politeka писала, що Влад Яма з густою бородою і келихом в руці вразив новим образом.