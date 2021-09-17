Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зізнався, що популярність позбавила його багатьох приємних речей

Як передає Politeka.net, в Instagram ресторатор вирішив розповісти про речі, від яких йому довелося відмовитися через популярність.

"Я обожнюю ходити по ринку і супермаркету по 2-3 години, просто ходити, як проста людина, без поглядів і уваги, ходити вибирати від однієї бабусі до другої бабусі. Торгуватися, повертатися знову до бабусь, вибирати найкращий продукт", - зізнався Ектор.

За його словами, зараз він позбавлений цієї можливості, тому що скрізь до нього підходять люди. Також Ектор сумує за походами на різні концерти і фестивалі, де він міг би пострибати і потанцювати в натовпі.



"Я дуже люблю просто їздити в метро, тролейбусі або трамваї. Раніше я завжди їздив, коли тільки приїхав до Києва. Але зараз це теж неможливо",- поскаржився Хіменес-Браво.

Ектор зазначив, що боїться, коли навколо нього збирається натовп.

«Я начебто і розумію, що вони просто хочуть поспілкуватися, або фото, але це дуже лякає, ніби тебе зараз задавлять або затопчуть», - зазначив він.

Ресторатор додав, що відчував себе комфортно в Канаді, де його ніхто не знає. Там він міг насолоджуватися повсякденними справами.

Нагадаємо, що Ектора Хіменес-Браво і Мартиновську потрясла смерть дівчини з "Майстер Шеф".

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