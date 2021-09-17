Увечері 17 вересня відбулася прем'єра довгоочікуваного другого сезону шоу "Холостячка" зі Златою Огневич
Як передає Politeka.net, у першій передачі Злата знайомилася з претендентами на її руку і серце. Чоловіки по черзі приходили до артистки з розкішними букетами і несподіваними сюрпризами. Одним з учасників шоу став танцюрист Макс Єжов, який виступав на «Танцях з зірками» в парі з Лесею Нікітюк, а також танцює в балеті Олі Полякової. Чоловік переховувався за маскою, намагаючись здивувати Злату Огневич. Під час вечірки він запросив її на танець і закрутив.
"Загадковий учасник, який приховує своє обличчя маскою і від конкурентів, і від Злати - як думаєте, хто це?",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях стали критикувати Єжова за його поведінку.
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"Та Макс-танцюрист це!!)) Теж мені герой", "Провокатор 100%", «я думаю, це засланий козачок», «я думала, що Макс приємніше. Якийсь занадто на понтах, задається", "Цей що з Нікітюк танцював", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Огневич в красивій сукні поділилася досвідом роботи над шоу: "я була в цілковитій...".
Як повідомляла Politeka, Огневич засвітила головного холостяка країни:"вкрав мене".
Також Politeka писала, що Злата Огневич перед стартом шоу розповіла, чого не зможе пробачити:"Зовнішність оманлива".