Українська співачка, переможниця "Євробачення" та учасниця "Танців з зірками" Дмажала розійшлася зі своїм продюсером

Як передає Politeka.net, у передачі "Зірковий шлях" Ігор Тарнопольський розповів, що артистка раптово прийняла таке рішення, про що повідомила йому.

"Скандал між Джамалою та її екс-продюсером. Чому співачка раптово розірвала творчі стосунки? Ігор Тарнопольський @ igor.tarnopolskyy та @jamalajaaa співпрацювали 11 років. Втім, після того, як кліпи зірки почали зникати з YouTube, стало відомо - пішли різними шляхами», - анонсували сюжет автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали обговорювати конфлікт артистки з продюсерами.

"Я думаю, що для продюсера невелика втрата. Теж мені "зірка". То один не подобається, то інший", «вона зневажлива, не вважаю її ніякою зіркою", "не люблю її творчість, теж мені "зірка", "Зажралась, творчість її не дуже. Звичайно, кожному не догодиш, але пісні так собі», - пишуть користувачі Мережі.

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